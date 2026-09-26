Gli U2 regalano una lezione di rock and roll nella scuola dove tutto è iniziato
Per festeggiare il mezzo secolo della band e il nuovo album , Bono e soci sono tornati alla Mount Temple Comprehensive School per un mini-concerto. Toccante versione di "One"
Mezzo secolo fa in quei corridoi Larry Mullen Jr. affisse una nota scritta a mano: "Batterista cerca musicisti per formare una band". Quella band ha fatto la storia della musica ed è tornata nella "sua" scuola per tenere un concerto nel cortile davanti a 1.000 studenti e membri del personale, esattamente nello stesso punto in cui si erano esibiti per la prima volta oltre 50 anni fa.
La scaletta comprendeva il loro primissimo singolo "Out of Control", oltre a brani tratti dal nuovo album appena annunciato, Carnaval De Luz, in uscita il 13 novembre. Per il brano One, la band è stata affiancata sul palco da 32 musicisti d'archi (uno per ogni contea dell'isola d'Irlanda) provenienti da Music Generation.
La band ha cantato I Will Follow, Vertigo, Beautiful Day, Out of Control, Silencio, One, With Or Without You.