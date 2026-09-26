Gli U2 regalano una lezione di rock and roll nella scuola dove tutto è iniziato

Mezzo secolo fa in quei corridoi Larry Mullen Jr. affisse una nota scritta a mano: "Batterista cerca musicisti per formare una band". Quella band ha fatto la storia della musica ed è tornata nella "sua" scuola per tenere un concerto nel cortile davanti a 1.000 studenti e membri del personale, esattamente nello stesso punto in cui si erano esibiti per la prima volta oltre 50 anni fa.