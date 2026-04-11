Il gesto nel Vicentino

Gli operatori sono malati, il sindaco raccoglie i rifiuti al posto loro: "Mi vergognavo della situazione"

E' successo a Villaverla. Il plauso dei cittadini: "Giusto sporcarsi le mani"

di Alessandro Ongarato
11 Apr 2026 - 19:32
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