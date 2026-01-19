Ogni anno da metà dicembre a metà marzo gli elefanti marini arrivano all’Año Nuevo State Park in Bassa California per dare il via alla stagione riproduttiva. In migliaia si trascinano sulle spiagge sabbiose della costa per accoppiarsi, riprodursi e partorire.

I maschi adulti, le foche più grandi del pianeta, possono raggiungere i 4-5 metri di lunghezza e pesare fino a 2 tonnellate e mezzo.

Año Nuevo ospita una delle più grandi colonie riproduttive del Pacifico dove i turisti possono assistere ai combattimenti fra maschi o vedere le femmine che allattano i loro neonati di 35 chili.