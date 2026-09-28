Il concerto

Gli Eiffel 65 riportano la "voglia di dance all night" a Padova

Più"che una hit, un inno dance. Gli Eiffel 65 sono tornati a far scatenare i fan a Padova per una notte sulle note di "I'm blue" e di altri storici riempipista

di Eleonora Rossi Castelli
28 Set 2026 - 21:27
01:29 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo

Più che una hit, un inno dance. Gli Eiffel 65 sono tornati a far scatenare i fan a Padova per una notte sulle note di "I'm blue" e di altri storici riempipista. Un live unico, come una festa, che lancia un libro in uscita su quei mitici primi anni 2000... 

eiffel 65
musica