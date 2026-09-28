Gli Eiffel 65 riportano la "voglia di dance all night" a Padova
Più"che una hit, un inno dance. Gli Eiffel 65 sono tornati a far scatenare i fan a Padova per una notte sulle note di "I'm blue" e di altri storici riempipistadi Eleonora Rossi Castelli
Più che una hit, un inno dance. Gli Eiffel 65 sono tornati a far scatenare i fan a Padova per una notte sulle note di "I'm blue" e di altri storici riempipista. Un live unico, come una festa, che lancia un libro in uscita su quei mitici primi anni 2000...