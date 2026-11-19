Donald Trump che stringe la mano a Vladimir Putin sotto gli occhi di Xi Jinping in apertura del vertice a Shenzhen. Poi il tycoon che tende la mano al presidente cinese per aiutarlo a salire la scala mobile. Tutto condito da una accoglienza maestosa e dimostrazioni di affetto, come ad esempoi l'abbraccio di Xi a Trump appena arrivato, che da queste parti non si vedevano dai tempi del 1959 quando Mao diete il benvenuto a Chruscëv in piena crisi sino-sovietica. Sono queste alcune delle curiosità e dei gesti dietro il trilaterale andato in scena a Shenzhen in Cina.