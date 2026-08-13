Giuliano Sangiorgi all'aeroporto di Fiumicino canta "Meraviglioso" con i fan

Una perfomance "meravigliosa" quella dei fan dei Negramaro all'aeroporto di Roma Fiumicino, in coda al gate A79 in attesa di un volo per la Sardegna. A dirigere il coro è proprio Giuliano Sangiorgi, frontman del gruppo musicale, riconosciuto in pochi istanti dalla folla. Occhiali scuri e cappuccio non hanno, quindi, nascosto il suo aspetto radioso. Sui social si è poi acceso un piccolo dibattito sulla scelta del brano "Meraviglioso". "Lo omaggiano con una canzone che non è nemmeno sua". C'è anche chi, però, ha apprezzato: "Bellissima cosa: omaggiando Giuliano hanno ricordato il grande Modugno, ambedue pugliesi doc", si legge nei commenti.