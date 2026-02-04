Candelora: è festa in tutto il mondo

Nelle notti buie dell’inverno si accendono le prime luci…. In tutto il mondo questi sono i giorni delle candele accese, dei proverbi legati alle stagioni, delle celebrazioni religiose a cominciare dalla Candelora che ricorda la Presentazione di Cristo al Tempio. In Messico corrisponde alla chiusura delle feste natalizie con danze e processioni. Un'esplosione di colori e suoni anche a Copenaghen e in Perù: qui migliaia di persone danzano nel festival religioso che celebra la Vergine della Candelora.