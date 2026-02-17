Coda estremamente corta frutto di un'antica mutazione genetica, orecchie grandi e carattere particolarmente socievole e giocherellone. Il bobtail giapponese è un gatto raro ma molto apprezzato e famoso nel Paese del quale la razza - millenaria - è originaria. A causa della somiglianza tra il crisantemo e la sua coda è stato soprannominato con il nome di quel fiore. Spesso ritratto nei disegni sacri, molte sue rappresentazioni si trovano nei dintorni di Tokyo, nel tempio Gotokuji, per esempio. Ma è in tutto il Giappone, dove viene considerato un portafortuna, che viene disegnato sulle cartoline e celebrato con le famose statuette, i maneki neko, che rappresentano un felino seduto con la coda corta e una delle zampe anteriori alzata a salutare. Statuette tanto diffuse anche in Italia, dove il 17 febbraio si celebra la Giornata nazionale del gatto.