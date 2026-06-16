Giornata Mondiale delle Tartarughe Marine, nove esemplari restituiti al loro habitat naturale
Dalle reti dei pescatori al Mediterraneo, dai centri di recupero al mare aperto. Per alcune Caretta caretta il 16 giugno è la data del ritorno a casadi Federica Terrana
Dalle reti dei pescatori alle onde del Mediterraneo, dalle corsie dei centri di recupero al mare aperto. Per alcune Caretta caretta il 16 giugno è la data del ritorno a casa. Nella Giornata Mondiale delle Tartarughe Marine, nove esemplari sono stati restituiti al loro habitat naturale in diverse località italiane. A Castro Marina, in Puglia, quattro esemplari curati nel centro di recupero di Calimera sono tornati in libertà grazie alla onlus Plastic Free.