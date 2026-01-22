Giorgia Meloni sul Board of Peace: "Interessati, ma c'è un problema costituzionale"

"Siamo disponibili e interessati a partecipare al Bord of Peace per Gaza ma c'è un problema di incompatibilità costituzionale che non consente di firmare subito", così Giorgia Meloni frena sull'adesione all'organismo ideato da Donald Trump. Il punto critico è soprattutto in rapporto all’articolo 11 della Costituzione per il quale l'Italia non può cedere porzioni della propria sovranità se non in condizioni di parità con gli altri Stati che evidentemente non ci sono nello statuto del Board. Linea che Meloni ha concordato con il Capo di Stato Sergio Mattarella.