Giorgia Meloni in Etiopia: "Piano Mattei riconosciuto non più come un'iniziativa italiana, ma internazionale"

"È la prima volta che il summit si svolge in Africa ed è riprova della centralità che la mia nazione dà all'Africa". Giorgia Meloni dà il via ad Addis Abeba ai lavori del secondo vertice Italia-Africa incentrato sul Piano Mattei. Il primo si è tenuto a Roma a gennaio 2024. "Due anni fa abbiamo assunto l'impegno di scrivere una nuova pagina delle nostre relazioni, - scandisce il premier, - oggi il Piano Mattei viene riconosciuto non più come un'iniziativa italiana, ma come una strategia di respiro internazionale".