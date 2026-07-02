Giorgia Meloni dalla Uil: "Tolleranza zero contro caporali" | E abbraccia la mamma di Luana D'Orazio

La premier Giorgia Meloni è intervenuta al Congresso della Uil sottolineando la "tolleranza zero contro i caporali e contro organizzazioni criminali che si nascondono dietro e che speculano sulla pelle delle persone". Inoltre, ricorda: "Quanto successo ad Amendolara è un crimine abominevole che non deve prevedere alcuna clemenza". Durante il suo intervento ha voluto anche ricordare Luana D'Orazio, la 22enne perse la vita il 3 maggio 2021 stritolata da un orditoio nella sua fabbrica: "Rivolgo un pensiero di commossa riconoscenza a chi ha trasformato un dolore inimmaginabile come la perdita di una figlia in un impegno per la vita, quindi anche io dico a Emma, mamma di Luana D'Orazio, che tutti noi la consideriamo una persona straordinaria".