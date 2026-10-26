Giordania, attentato alla chiesa: la regina Rania in lacrime con i familiari delle vittime

Non riesce a trattenere le lacrime la regina Rania, arrivata insieme alla figlia Salma e alla nuora Rajwa per porgere le condoglianze ai familiari delle vittime dell'attentato in Giordania. La sovrana, visibilmente provata, si è lasciata andare alle emozioni in una visita segnata dal raccoglimento e dalla solidarietà. La sparatoria durante il corteo funebre ha provocato nove morti e 25 feriti. Intanto re Abdallah ha convocato il Consiglio nazionale di sicurezza per seguire gli sviluppi dell'attacco. Il sovrano, in uniforme militare, ha poi raggiunto l'ospedale dove sono ricoverati i feriti.