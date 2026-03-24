IL COMMENTO

Gino Paoli, il ricordo di Fernando Proce: "Grande pezzo del cantautorato italiano"

"Le sue canzoni hanno ispirato anche alcuni film" afferma il conduttore di R101

di Massimo Cerri
24 Mar 2026 - 14:11
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Il conduttore di R101, Fernando Proce, commenta la straordinaria carriera musicale di Gino Paoli: "Era un pezzo grosso del cantautorato italiano, un personaggio straordinario", afferma. "Interessante e curioso il suo percorso privato", dice Proce ricordando i due grandi amori di Paoli: Stefania Sandrelli e Ornella Vanoni. 

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