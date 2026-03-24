Gino Paoli, il ricordo di Fernando Proce: "Grande pezzo del cantautorato italiano"

Il conduttore di R101, Fernando Proce, commenta la straordinaria carriera musicale di Gino Paoli: "Era un pezzo grosso del cantautorato italiano, un personaggio straordinario", afferma. "Interessante e curioso il suo percorso privato", dice Proce ricordando i due grandi amori di Paoli: Stefania Sandrelli e Ornella Vanoni.