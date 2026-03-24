Gino Paoli, il ricordo di Fernando Proce: "Grande pezzo del cantautorato italiano"
"Le sue canzoni hanno ispirato anche alcuni film" afferma il conduttore di R101di Massimo Cerri
Il conduttore di R101, Fernando Proce, commenta la straordinaria carriera musicale di Gino Paoli: "Era un pezzo grosso del cantautorato italiano, un personaggio straordinario", afferma. "Interessante e curioso il suo percorso privato", dice Proce ricordando i due grandi amori di Paoli: Stefania Sandrelli e Ornella Vanoni.