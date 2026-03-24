DAGLI AMORI AL TENTATO SUICIDIO

Gino Paoli, gioie e dolori del re della musica leggera italiana

Da La Gatta a Sapore di Sale, i brani del cantante hanno segnato intere generazioni

di Federica Terrana
24 Mar 2026 - 14:36
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Nella vita di Gino Paoli si sono alternati giorni di sole a giorni di tempesta. Nel 1963, quasi all'apice del successo, Paoli tentò il suicidio con un colpo di pistola al torace. Il proiettile rimase nel suo petto per sempre, troppo rischiosa la sua rimozione secondo i medici dell'epoca. È in quel momento doloroso che emerse, in tutta la sua fragilità, l'arte di un uomo che seppe tradurre il dolore in poesia. 

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gino paoli