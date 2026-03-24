Gino Paoli, gioie e dolori del re della musica leggera italiana
Da La Gatta a Sapore di Sale, i brani del cantante hanno segnato intere generazionidi Federica Terrana
Nella vita di Gino Paoli si sono alternati giorni di sole a giorni di tempesta. Nel 1963, quasi all'apice del successo, Paoli tentò il suicidio con un colpo di pistola al torace. Il proiettile rimase nel suo petto per sempre, troppo rischiosa la sua rimozione secondo i medici dell'epoca. È in quel momento doloroso che emerse, in tutta la sua fragilità, l'arte di un uomo che seppe tradurre il dolore in poesia.