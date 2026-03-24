Gino Paoli e l'amore per la sua Genova

"Sono innamorato di questa città" aveva dichiarato il cantautore durante un'intervista, quella città era Genova. Il capoluogo ligure ha incarnato per Gino Paoli lo spirito di quella che sarà per sempre la sua città. E pur da orso, quale si descriveva, allergico a fanfare e premi, accettò con gioia e onore la croce d'oro di San Giorgio, massimo riconoscimento della città che lo ricorderà per sempre.