Gigi D'Alessio a Tgcom24 annuncia le nuove date: "Tanti ospiti e anche 'Piccirè'"

Gigi D'Alessio non si ferma mai. Il suo è un tour senza fine. "Il mio è un pubblico meraviglioso che mi fa fare sempre bella figura", sottolinea l'artista partenopeo. Dopo "Gigi Palasport" ripartito da Roma, l'annuncio dei grandi appuntamenti nel 2027. Un evento speciale all'Arena di Verona, poi in estate "Gigi Stadi", e in autunno i concerti in alcune delle più importanti città europee. "Tanti ospiti, a me piace incontrare colleghi e condividere il palco", anticipa. Quanto alla collaborazione con Alfa: "Un repertorio da cantare insieme al suo pubblico, una scaletta che ripercorre oltre 30 anni di carriera". "E tra i brani anche 'Piccirè', il nuovo singolo, la canzone scritta come una lettera per la figlia più piccola Ginevra", conclude.