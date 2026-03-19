Gigi D'Alessio, il nuovo tour partito a Roma con doppio sold out
Il cantante napoletano sarà in tournée questa primavera e in autunno, mentre d'estate sarà"protagonista di dieci date speciali alla Reggia di Casertadi Eleonora Rossi Castelli
Più che un concerto, un grande abbraccio in musica. È partita con una doppia data sold out a Roma la nuova tournée di Gigi D'Alessio nei palazzetti di tutta Italia. Il cantante napoletano sarà in tour da nord a sud questa primavera e di nuovo in autunno, mentre d'estate sarà protagonista di dieci date speciali alla Reggia di Caserta.