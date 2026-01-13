Giappone, morta la scimpanzé Ai: studiata per le capacità di disegno e conto

Il suo nome Ai è oggi sinonimo di intelligenza artificiale: la sua, invece, era solo frutto della natura, e tanto prodigiosa da renderla un caso unico e degno di studio. Si è spenta a 49 anni Ai, la scimpanzè geniale, che sapeva contare e dipingere, associare parole a oggetti, e persino identificare alcuni caratteri degli ideogrammi giapponesi. Nata in Africa nel 1976, era cresciuta in Giappone: e proprio qui le hanno dato il nome Ai, che significa amore.