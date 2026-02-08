Giappone, cancellato il Festival dei Ciliegi: colpa dell'overtourism
Il flusso di visitatori aveva reso invivibile la cittadina di Fujiyoshida, ai piedi del monte Fujidi Viviana Guglielmi
L'overtourism ferma uno degli eventi più attesi della primavera giapponese: il Festival dei Ciliegi a Fujiyoshida è stato cancellato. Una decisione drastica, presa per arginare un afflusso di visitatori diventato insostenibile per una cittadina che vive all’ombra del monte Fuji e che oggi denuncia una convivenza sempre più difficile con il turismo di massa. L’evento annuale attirava fino a 200 mila persone da tutto il mondo.