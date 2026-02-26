Giappone, al festival del fango la lotta tradizionale nel nome della prosperità

Con una storia che supera i 200 anni, il festival del fango di Yotsukaido, nella prefettura di Chiba, vicino Tokyo, in Giappone viene celebrato annualmente presso il santuario Mimusubi il 25 febbraio, per pregare per un buon raccolto e per la salute e la crescita dei bambini. Decine di uomini vestiti solo con il fundoshi (perizoma tradizionale) e fasce addominali combattono in un campo di riso fangoso adiacente al santuario, nonostante il freddo invernale. È tradizione che i partecipanti, una volta usciti dal campo, cerchino di sporcare di fango anche gli spettatori, portando allegria e buona fortuna.