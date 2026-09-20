L'intervista

Gianna Nannini: sul palco di Berlino festeggia i 50 anni di carriera 

In arrivo un nuovo album e i concerti dal vivo in Italia e in tutta Europa

di Adele Costantini
20 Set 2026 - 19:25
01:35 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo
gianna nannini