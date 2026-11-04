L'intervista

Gianna Nannini, il titolo del nuovo album è "Gianna Gold"

A cinquant'anni dal suo primo disco, la cantante italiana continua a sperimentare: "Non è un punto di arrivo ma di partenza" dice

di Maria Vittoria Corà
04 Nov 2026 - 13:25
01:35 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo
gianna nannini
album
intervista tgcom24