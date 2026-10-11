Gianna, la regina del tartufo: "Una passione ereditata da mio nonno"
Anni 65, soprannominata "nara", nella zona di Pietralunga, a Perugia, è considerata da tutti la signora"della trifola. Da 50 anni vaga nei boschi, cane al guinzaglio, in cerca del famoso tartufo bianco dell'appenninodi Ilaria Liberatore
Gianna Bianconi, 65 anni, soprannominata "nara", nella zona di Pietralunga, a Perugia, è considerata da tutti la regina della trifola. Da 50 anni vaga nei boschi, cane al guinzaglio, in cerca del famoso tartufo bianco dell'appennino. che ora la vicina città di castello si prepara a festeggiare, con la 46esima edizione del salone nazionale del tertufo bianco pregiato, con tre week-end, dal 31 ottobre al 15 novembre.