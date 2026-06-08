Stiore Monteveglio (bologna)

Gianna, 90 anni di tagliatelle a regola d'arte

Un'intera vita trascorsa tra i fornelli, con le mani in pasta e la passione di sempre.

di Chiara Ottaviani
08 Giu 2026 - 18:21
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