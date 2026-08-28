Gianluca Vacchi in Puglia con il suo superyacht

È ormeggiato nel porto di Monopoli (Bari) il superyatch battente bandiera maltese di proprietà di Gianluca Vacchi, l'influencer che sui social vanta più di 22 milioni di follower. L'imbarcazione, lunga 45 metri, ospita undici persone - tra cui probabilmente lo stesso Vacchi - assistite da sette componenti dell'equipaggio.
Gianluca Vacchi in vacanza in Puglia
"Dopo essere stato avvistato nei giorni scorsi lungo la costa pugliese, lo yacht ha scelto di fare tappa nel porto di Monopoli, attirando l'attenzione di cittadini e di curiosi", fa sapere l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale. Il porto del borgo della provincia di Bari ha ospitato, dall'inizio dell'estate, 21 superyatch.