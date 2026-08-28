Gianluca Vacchi in Puglia con il suo superyacht

"Dopo essere stato avvistato nei giorni scorsi lungo la costa pugliese, lo yacht ha scelto di fare tappa nel porto di Monopoli, attirando l'attenzione di cittadini e di curiosi", fa sapere l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale. Il porto del borgo della provincia di Bari ha ospitato, dall'inizio dell'estate, 21 superyatch.