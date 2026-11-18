Ghali ha sorpreso gli studenti delle classi quarte e quinte del Liceo Manzoni di Milano, incontrandoli per un momento di dialogo e condivisione. L'artista ha ripercorso con i ragazzi i dieci anni della propria carriera e, a partire dalla propria esperienza, ha risposto alle domande degli studenti e si è confrontato con loro su temi di attualità, inclusione e integrazione, dentro e fuori le aule scolastiche. Al centro della conversazione anche il ruolo della scuola nella crescita dei ragazzi e nella costruzione della società, come luogo di formazione, incontro e confronto, in cui imparare a riconoscere e valorizzare le differenze. Un'occasione di ascolto reciproco, in cui la musica e le esperienze personali sono diventate un punto di partenza per parlare di futuro, identità e possibilità.