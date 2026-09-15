GF VIP," ecco chi sono i primi concorrenti
Da giovedì 17 settembre, in prima serata su Canale 5 tornano le emozioni, le storie e"le sorprese "del reality più discusso di sempre. E intanto"Carmen"Di Pietro, Alessandro Varsi, Piera Meloni e Jonhatan già fanno il loro ingresso nella casa più spiata d'Italiadi Silvia Carrera
Le luci si riaccendono, la porta rossa è pronta ad aprirsi di nuovo....
Da giovedì 17 settembre, in prima serata su Canale 5 tornano le emozioni, le storie, le sorprese del Grande Fratello Vip.
Ilary Blasi guiderà il pubblico dentro la casa che, anche quest'anno, per 4 concorrenti aprirà i battenti in anticipo grazie alla Open House.