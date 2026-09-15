LA PORTA ROSSA È PRONTA AD APRIRSI DI NUOVO

GF VIP," ecco chi sono i primi concorrenti

Da giovedì 17 settembre, in prima serata su Canale 5 tornano le emozioni, le storie e"le sorprese "del reality più discusso di sempre. E intanto"Carmen"Di Pietro, Alessandro Varsi, Piera Meloni e Jonhatan già fanno il loro ingresso nella casa più spiata d'Italia

di Silvia Carrera
15 Set 2026 - 12:58
01:10 
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Le luci si riaccendono, la porta rossa è pronta ad aprirsi di nuovo....

Da giovedì 17 settembre, in prima serata su Canale 5 tornano le emozioni, le storie, le sorprese  del Grande Fratello Vip. 

Ilary Blasi guiderà il pubblico dentro la casa che, anche quest'anno, per 4 concorrenti aprirà i battenti in anticipo grazie alla Open House.

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