LA PORTA ROSSA È PRONTA AD APRIRSI DI NUOVO GF VIP," ecco chi sono i primi concorrenti

Da giovedì 17 settembre, in prima serata su Canale 5 tornano le emozioni, le storie e"le sorprese "del reality più discusso di sempre. E intanto"Carmen"Di Pietro, Alessandro Varsi, Piera Meloni e Jonhatan già fanno il loro ingresso nella casa più spiata d'Italia