VARESE

Gerry Scotti riceve la laurea magistrale honoris causa dall'Università dell'Insubria

Un riconoscimento a una straordinaria carriera iniziata presto e in radio... che ne ha fatto il re dei presentatori e dei quiz amatissimo dagli italiani

16 Giu 2026 - 13:08
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L'università degli studi dell'Insubria di Varese ha conferito la laurea magistrale honoris causa in scienze tecniche della comunicazione a Virginio Scotti per tutti lo "Zio Gerry". Un riconoscimento a una straordinaria carriera iniziata presto e in radio...che ne ha fatto il re dei presentatori e dei quiz amatissimo dagli italiani. Il coronamento di 40 anni di successi...che hanno intrattenuto e continuano a intrattenere adulti e bambini... protagonista di quella tv capace di entrare nelle nostre case garbatamente con professionalità e simpatia. E senza mai nascondere le emozioni più vere.

gerry scotti