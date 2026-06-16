Gerry Scotti riceve la laurea magistrale honoris causa dall'Università dell'Insubria

L'università degli studi dell'Insubria di Varese ha conferito la laurea magistrale honoris causa in scienze tecniche della comunicazione a Virginio Scotti per tutti lo "Zio Gerry". Un riconoscimento a una straordinaria carriera iniziata presto e in radio...che ne ha fatto il re dei presentatori e dei quiz amatissimo dagli italiani. Il coronamento di 40 anni di successi...che hanno intrattenuto e continuano a intrattenere adulti e bambini... protagonista di quella tv capace di entrare nelle nostre case garbatamente con professionalità e simpatia. E senza mai nascondere le emozioni più vere.