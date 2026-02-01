Geronimo La Russa a Tgcom24: "L'Aci, tra digitalizzazione e rinnovo del parco auto"

Il parco auto degli italiani presenta un quadro preoccupante. L'età media delle vetture circolanti nel paese ha raggiunto i 13 anni, mettendo l'Italia tra i paesi europei con flotta più anziana. Il dato è ancora più colpevole se confrontato con il passato: nel 2010 l'età media era di solo 8 anni e mezzo. La Russa ha evidenziato che il problema non è solo italiano, ma riguarda un trend europeo più ampio. Le decisioni a livello Ue – a cui si riferisce in primo luogo la data del 2035 fissata per il divieto di immatricolazione di auto a benzina e diesel – non hanno incentivato concretamente i cittadini a cambiare auto. Anzi, il costo elevato delle vetture elettriche e delle nuove tecnologie ha reso ancora più difficile il rinnovo della flotta nazionale. Una proposta da valutare è quella del noleggio sociale, un modello mutuato dalla Francia. L'idea è semplice ma potenzialmente rivoluzionaria per il mercato italiano: fornire a famiglie con Isee ridotto un'auto nuova a un costo irrisorio per un periodo di tre anni, con la possibilità di riscattarla alla fine del termine. Lo schema prevede che sia lo stato a mettere sul tavolo le risorse necessarie per rendere possibile questa formula. Come ha sottolineato La Russa, aiutare le famiglie a "scegliere l'auto" significa creare le condizioni affinché anche chi non ha accesso finanziario alle nuove tecnologie possa contribuire al rinnovo della flotta nazionale e alla riduzione delle emissioni.

