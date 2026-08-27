Germania, Volkswagen: annunciati tagli per 50mila lavoratori

La crisi Volkswagen si avvita, i sindacati temono 140mila tagli e la chiusura di quattro stabilimenti: "A rischio un lavoratore su sei nell’auto tedesca". Il ceo del colosso tedesco Oliver Blume ha iniziato dalla sede di Wolfsburg il tour degli impianti per illustrare il suo piano "2030" che non ha convinto i sindacati. "Informazioni insufficienti" protestano. Blume ha annunciato che i 50mila tagli aggiuntivi rispetto ai 50mila già concordati nel 2024 riguarderanno per metà la forza-lavoro in Germania e per metà il resto del mondo. "E riguarderanno anche il management, non solo gli operai: tutti i settori devono dare il loro contributo" ha spiegato Blume. Anche un quarto dei colletti bianchi rischia ora di restare senza lavoro.

