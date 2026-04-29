Germania, la balena Timmy finalmente trasportata con la chiatta

La balena Timmy arenata nel Mar Baltico è finalmente arrivata alla chiatta adibita al suo trasporto. L'animale viaggerà per diversi giorni verso il Mare del Nord, in acque più salate e adatte alla specie. Il mammifero marino giaceva da circa quattro settimane in una baia poco profonda al largo dell'isola di Poel nei pressi di Wismar, nel Land del Meclemburgo-Pomerania Anteriore, in Germania. La missione per il salvataggio ha coinvolto il Paese intero.