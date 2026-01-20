Logo Tgcom24
A "Zelig 30"

Geppi Cucciari ed Elio cantano una versione aggiornata di "Cara ti amo"

L'esibizione del cantante e della comica sul palco di "Zelig 30"

20 Gen 2026 - 10:19
02:32 

Nella seconda puntata di "Zelig 30" in onda su Canale 5 lunedì 19 gennaio è tornata sul palco di "Zelig" Geppi Cucciari: la comica, per l'occasione, oltre a un monologo ha interpretato la rivisitazione del brano "Caro ti amo", insieme a Elio.