la dolce vita

George Clooney e la moglie Amal in vacanza a Capri

Lui in grigio, lei in bianco, la coppia più glamour di Hollywood spunta a sorpresa nell'isola campana e viene paparazzata mentre passeggia tra le stradine

di Rossella Russo
15 Lug 2026 - 13:12
01:30 
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