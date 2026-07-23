George Clooney torna in Italia? Potrebbe sbarcare a Villa Bragaglia a Capri

Villa Bragaglia, nota anche come Villa Camarella, affacciata sul Golfo di Napoli è una dimora di lusso in vendita da anni. E potrebbe finalmente aver trovato degli acquirenti speciali. George Clooney e Amal, infatti, sono stati paparazzati a Capri pochi giorni fa e secondo le voci l'avrebbero visitata. Un delle coppie più glamour di Hollywood sarebbe interessata all'acquisto. Ottocento metri quadri su quattro livelli, dependance e quasi 5mila metri quadri di spazi esterni, con campi di calcetto e di tennis: è questa la descrizione della Villa.