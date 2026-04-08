George Clooney attacca Trump da Cuneo: "Minacciare la fine di una civiltà è crimine di guerra"

"Buongiorno, come state?". Un italiano con un accento irresistibile, con quel sorriso inconfondibile. George Clooney questa volta non è magia del cinema, ma, in persona, a Cuneo ha incontrato 2.700 studenti delle scuole superiori. Ospite d’onore di "Dialoghi sul talento", dal palco lancia una stoccata a Trump ("Minacciare la fine di una civiltà è crimine di guerra"), ma si racconta pure... il sogno sfumato di diventare campione di baseball, gli inizi difficili nella recitazione, Hollywood. "L'unico fallimento è non provarci", dice ai ragazzi presenti. Affronta anche l'attualità, il dramma delle guerre e lancia l’ultimo appello: "Proteggete i più fragili, rendete il mondo un posto migliore".