il rapper napoletano

Geolier conquista San Siro: il tour negli stadi parte da Milano

Il rapper vola sopra il pubblico e scrive una pagina di storia della musica italiana

di Rossella Russo Alessia Peraldo
14 Giu 2026 - 20:04
01:33 
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