Geolier in bici per Roma con la sua Chiara

Geolier ormai ha conquistato Roma. Dopo il sold-out allo Stadio Olimpico e le collaborazioni con i capitolini Achille Lauro e Ultimo, il rapper si riprende mentre attraversa via del Corso in bici con la sua Chiara Frattesi (romana pure lei). E non perde l'occasione per scherzare con i fan: "Statt'accuort signò, gurd'annaz", ha detto a un'ammiratrice che si era bloccata a guardarlo.