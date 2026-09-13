Rapper su due ruote

Geolier in bici per Roma con la sua Chiara

Il cantante napoletano si riprende in una storia su Instagram mentre attraversa Via del Corso usando un servizio di bike sharing. E scherza con i fan che lo riconoscono: "Statt'accuort signò, gurd'annaz".

13 Set 2026 - 21:40
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Geolier ormai ha conquistato Roma.  Dopo il sold-out allo Stadio Olimpico e le collaborazioni con i capitolini Achille Lauro e Ultimo, il rapper si riprende mentre attraversa via del Corso in bici con la sua Chiara Frattesi (romana pure lei). E non perde l'occasione per scherzare con i fan: "Statt'accuort signò, gurd'annaz", ha detto a un'ammiratrice che si era bloccata a guardarlo.

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