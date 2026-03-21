Genova, cento partecipanti per"il campionato mondiale di pesto al mortaio impegnati a creare la salsa perfetta

Se dici Liguria dici pesto. Più di una salsa: un incontro di sapori difficile da descrivere. Un profumo che accompagna il percorso del cibo dal piatto alla bocca, anticipando il sapore inconfondibile. Un condimento semplice, a base di basilico che va bene per la pastasciutta, ma anche per arricchire il minestrone. Per prepararlo, fin dall’ antichità sono indispensabili pestello e mortaio, dentro al quale si amalgamano gli ingredienti: basilico, olio, formaggio grattugiato, pinoli, aglio, sale. Ogni due anni a Genova si svolge il campionato mondiale di pesto al mortaio, cento partecipanti, quest’ anno anche da Onolulu e dall’ Africa, impegnati a creare la salsa perfetta.