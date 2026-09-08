Gb, suona la campanella anche per il principe George: il futuro re andrà al prestigioso Eton College

Il principe George ha iniziato la scuola all’Eton College: il futuro re britannico ha seguito le orme di suo padre, l’erede al trono principe William, frequentando la prestigiosa scuola fondata 600 anni fa. Il tredicenne nipote di re Carlo è stato accompagnato dai genitori, William e Kate, al suo arrivo nel nuovo istituto. Sia suo padre che lo zio di George, il principe Harry, hanno frequentato Eton, una delle scuole più prestigiose della Gran Bretagna, situata vicino al Castello di Windsor del monarca (a ovest di Londra), dove anche William, Kate e i loro altri due figli, Charlotte e Louis, hanno una residenza. Le rette di questo collegio maschile, fondato dal re Enrico VI nel 1440, ammontano a circa 65.000 sterline all’anno.