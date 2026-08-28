Gb, cuccioli di cane della boscaglia nati in uno zoo escono all'aperto per la prima volta

Cinque cuccioli di cane della boscaglia sono usciti dalla loro tana per la prima volta allo zoo di Chester, nel Regno Unito. I cuccioli, di circa un mese di età, sono gli unici nati nel Paese quest’anno, secondo quanto riferito dallo zoo. Le immagini diffuse dallo zoo mostrano gli animali mentre esplorano con curiosità il loro recinto insieme ai membri più anziani della famiglia. "In questa fase sono solo delle piccole patate pelose. Gironzolano un po’, ma per lo più stanno rannicchiati tutti insieme in un mucchietto", ha detto Richard Tyson, addetto ai carnivori dello zoo di Chester. Secondo Tyson, nelle prossime settimane lo zoo inizierà a nutrirli con piccoli pezzi di pollo o coniglio. I cani della boscaglia sono piccoli canidi dalle zampe corte diffusi in alcune zone dell’America Latina. Vivono in gruppi familiari, ma in molte aree sono una specie rara a livello locale e devono affrontare minacce quali la perdita dell’habitat, la caccia e le malattie. I cuccioli dello zoo di Chester fanno parte di un programma di allevamento finalizzato alla conservazione della specie.