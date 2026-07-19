In cina

Gatto affronta un cobra e lo mette in fuga: il duello diventa virale

L'incredibile e spettacolare scontro tra il felino e il serpente velenoso è stato ripreso a Zhejiang, nella regione orientale del Paese

19 Lug 2026 - 15:16
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