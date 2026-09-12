Phoebe e Winnie, un'amicizia davvero speciale: la gatta viaggia sulla schiena della maialina

La gatta Phoebe ha trovato un modo davvero insolito per spostarsi: la sua inseparabile amica Winnie, una maialina domestica. La curiosa coppia è diventata protagonista di un video condiviso su TikTok dall'account Why_Winnie.
Nel filmato, la gatta tigrata appare perfettamente a suo agio mentre si lascia trasportare sulla schiena di Winnie. La maialina, dal canto suo, continua a camminare serenamente sul patio di casa, senza sembrare minimamente infastidita dal suo particolare "passeggero". Una scena tenera e divertente che ha conquistato rapidamente gli utenti dei social.