Galles, Kate si cimenta nel ricamo in un lanificio

Kate Middelton si è cimentata nel ricamo in un lanificio di Haverfordwest, nel Galles. La principessa ha visitato Melin Tregwynt, dove ha potuto osservare i lavoratori all'opera nella creazione di coperte e altri prodotti in lana. Qui, Kate si è unita alle tessitrici per qualche ora e si è messa alla prova ricamando su un grande copriletto. In tanti hanno atteso al freddo per poter vedere la principessa.