Commissione Covid, Bignami (FdI) a Tgcom24: "Conte ha parlato tre ore per non dire nulla"

"Giuseppe Conte aveva la possibilità di chiarire tanti aspetti davanti alla commissione Covid. Non ha fatto nulla di tutto ciò, ha parlato tre ore. A noi ha ricordato lo sketch di Massimo Lopez, 'Una telefonata allunga la vita'. Più Conte parlava, meno tempo c'era per far domande, che comunque gli faremo a settembre". A dirlo a Tgcom24 è il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera Galeazzo Bignami. "I temi che Conte avrebbe potuto chiarire, dissipando alcune ombre, non hanno trovato risposta. Gli italiani meritano risposte. Non deve chiederle a Giorgia Meloni, è lui che dovrebbe darle agli italiani", evidenzia.