Furgiuele (docente PoliTO) a Tgcom24: "L'Italia innova anche nei punti ciechi della filiera produttiva"

"Siamo un Paese ricco di start-up innovative, che superano le 13mila unità circa. L'innovazione in Italia non manca, specie in punti ciechi della filiera produttiva. Non se ne parla, ma esistono. E hanno un fortissimo impatto". A spiegarlo a Tgcom24 è Carlo Furgiuele, docente del Politecnico di Torino e presidente di Custom Flexo. "I talenti hanno necessità di innovare, di utilizzare gli strumenti che a noi oggi fanno paura ma che per loro sono normale uso quotidiano. Dobbiamo saper stare dietro a questi talenti".