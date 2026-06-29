MERCATO DEL LAVORO

Furgiuele (docente PoliTO) a Tgcom24: "L'Italia innova anche nei punti ciechi della filiera produttiva"

"Siamo un Paese ricco di start-up innovative, che"superano le 13mila unità circa", spiega

29 Giu 2026 - 20:34
10:43 
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"Siamo un Paese ricco di start-up innovative, che superano le 13mila unità circa. L'innovazione in Italia non manca, specie in punti ciechi della filiera produttiva. Non se ne parla, ma esistono. E hanno un fortissimo impatto". A spiegarlo a Tgcom24 è Carlo Furgiuele, docente del Politecnico di Torino e presidente di Custom Flexo. "I talenti hanno necessità di innovare, di utilizzare gli strumenti che a noi oggi fanno paura ma che per loro sono normale uso quotidiano. Dobbiamo saper stare dietro a questi talenti".

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intervista tgcom24