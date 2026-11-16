le parole del cappellano militare amico

Funerali Capuozzo, l'omelia di don Mariano: "Una voce austera ma di una generosità unica"

Dall'altare quasi"un dialogo tra due amici che ripercorrono storie vissute

di Alessandro Tallarida
16 Nov 2026 - 19:19
01:36 
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"Io di solito parlo a braccio. Lui mi ha detto: 'Non farlo, questa volta scrivi qualcosa per me. Voglio che si ricordino quello che tu dirai'". Ha voluto che fosse lui, Don Mariano Asunis, cappellano militare, a celebrare il suo funerale. Toni Capuozzo gliel'ha chiesto l'ultima volta che si sono incontrati, una settimana fa. "Ci siamo conosciuti tra le macerie e le ferite di Sarajevo", ricorda il francescano. "Da allora le nostre strade si sono incontrate tante volte e ogni volta ho ritrovato lo stesso uomo: diretto, insofferente alle parole di circostanza, voce austera ma di una generosità unica", ha aggiunto. L'omelia di Padre Asunis ondeggia tra i ricordi personali e le pagine del Vangelo, quasi un dialogo tra due amici che ripercorrono storie vissute. Storie come quella di Kemal: "Un bimbo di pochi mesi, orfano di madre. Avresti potuto limitarti a raccontare la storia. Scegliesti un'altra via portando il piccolo con te". Di Toni ricorda l'onestà, la costante ricerca della verità, la sua umanità, l'amore per la famiglia.

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