Funerali Capuozzo, il figlio Kemal a Tgcom24: "Toni mi ha dato tutto"

"Mi ha dato tutto, mi ha salvato due volte, una volta dalla guerra e un'altra dalla malattia (nel 2017, ndr), la stessa che a lui non ha dato scampo". Così a Tgcom24 il ricordo di Kemal che a 8 mesi Toni Capuozzo strappò dalla guerra degli anni Novanta in Jugoslavia e che portò in Italia per le cure sanitarie: il bimbo aveva perso una gamba nello scoppio di una granata che uccise sua madre. "Nell'ultima visita - ha detto, all'esterno del Duomo di Udine, il giovane, ora tornato a vivere a Sarajevo, - sono riuscito a dirgli che mi sposerò e ne è stato molto felice".