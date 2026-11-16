Funerali Capuozzo, Gabriella Simoni a Tgcom24: "Abbiamo litigato tanto, ora ho perso tanto"

"Avevo promesso di non piangere e invece quando è arrivato il momento de 'Il signore delle cime', pensando a lui, sono crollata. Noi duri non ci facciamo vedere piangere e lui non avrebbe apprezzato, ma sono qua". Così a Tgcom24 Gabriella Simoni, inviata di guerra per tante volta compagna di lavoro di Toni Capuozzo, all'uscita dai funerali. "Toni era molto difficile, molto aspro, abbiamo tanto litigato, ma nell'ultimo periodo era diventato molto affettuoso", ha aggiunto. "Abbiamo perso tanto, una bellissima penna, e ora abbiamo questa sorta di impegno, come detto nell'omelia, dell'amore per la verità, per la libertà", ha concluso.