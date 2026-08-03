Frodi creditizie, è allarme: in Italia oltre 38mila casi nel 2025

Le frodi creditizie in aumento diventano una delle minacce più concrete per consumatori e famiglie. Non solo episodi isolati di furto d'identità: oggi i criminali sfruttano dati personali sottratti con phishing o violazioni informatiche per ottenere prestiti, mutui e finanziamenti a nome di ignari cittadini, con conseguenze economiche e burocratiche che possono durare mesi.